Эксперт Щельцин перечислил данные, которые могут узнать мошенники по номеру телефона

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15 ноября 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

хакер, фото: pixabay.com

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, какую информацию о владельце может получить мошенник по номеру телефона. По его словам, большая часть баз открыта для любого человека, имеющего доступ к паспортным данным.

«Эти угрозы постоянно пополняются за счет увеличения количества агентов, участвующих в обработке данных, технологий обработки данных и геометрическом росте сложности выполнять контроль безопасности данных», - высказал он.

Щельцин отметил, что по номеру телефона злоумышленники могут определить фамилию, имя и отчество, паспортные данные, указанные при регистрации сим-карты, а затем выяснить информацию о наличии собственности, недвижимости или автомобиля и прочее. Он добавил, что мошенники, как правило, имеют подельников в разных бизнес-структурах, операторах связи и бизнес-сервисах, у которых есть доступ к персональным данным граждан. Кроме того, он не исключает, что номер телефона позволит узнать историю судебных разбирательств, информацию о наличии долгов в ФССП, проверить человека на наличие в базе розыска МВД, узнать банковскую кредитную историю и др.

«Пока электронного паспорта у нас нет, я бы рекомендовал менять паспорт раз в 3-4 года», - предложил эксперт.