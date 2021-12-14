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Дмитрий Песков рассказал, почему Россия до сих пор не передала ВОЗ все данные о «Спутнике V»

, 13:02 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков рассказал, почему Россия до сих пор не передала ВОЗ все данные о «Спутнике V»
Вакцина, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Россия пока не предоставила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полную информацию, необходимую для сертификации «Спутника V» - «из-за разного понимания стандартов», - заявил на брифинге для журналистов пресс-секретарь Валдимира Путина Дмитрий Песков.

«Там продолжается работа [по прохождению процедуры одобрения ВОЗ вакцины], там действительно какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна представляться, у нас какие-то разные стандарты и так далее», - заявил Песков.

Однако, несмотря на это представитель Кремля надеется на успешный результат.

«Мы постепенно адаптируемся к этим требованиям, эти требования распространяются на всех <...>Мы надеемся на положительный результат этой работы», - сказал он, добавив, что у Кремля долгий процесс одобрения вакцины не вызывает беспокойства. ​

Ранее в ВОЗ заявили, что инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения в Россию для оценки вакцины «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года. 

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