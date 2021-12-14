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Комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал принять закон о QR-кодах в общественных местах

, 12:02 Источник: Интерфакс

Комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал принять закон о QR-кодах в общественных местах
Госдума, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Комитет Государственной Думы по здравоохранению одобрил законопроект о QR-кодах в общественных местах и рекомендовал принять его в первом чтении. Об этом сообщил во вторник председатель комитета Дмитрий Хубезов.

Рекомендуя документ к рассмотрению, комитет отметил, что «существующая эпидемиологическая обстановка и негативная ситуация в сфере демографии вызывают беспокойство», поэтому данный законопроект должен быть принят депутатами Думы.

Законопроект рекомендовали к принятию также комитет по промышленности и торговле и комитете по обороне.

12 ноября правительство России внесло на рассмотрение Госдумы два законопроекта о QR-кодах: для посещения общественных мест и на железнодорожном и авиатранспорте. Это вызвало неоднозначную реакцию населения, а некоторые региональные парламенты, куда законопроекты были направлены для обсуждения, устранились от их рассмотрения.

В результате проект закона о QR-кодах на транспорте в понедельник  был снят с рассмотрения Госдумой. Второй документ — о цифровых сертификатах для посещения общественных мест - будет рассмотрен в первом чтении 16 декабря. 

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