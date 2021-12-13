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Депутаты Госдумы сняли с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте

, 16:25 Источник: Telegram

Депутаты Госдумы сняли с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте
QR-код, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Днем в понедельник, 13 декабря, стало известно, что депутаты Госдумы сняли с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Об этом заявил сегодня спикер ГД Вячеслав Володин.

Уточняется, что инициативу о введении цифровых сертификатов в самолетах и поездах планируется пока снять с рассмотрения и направить на доработку. Вячеслав Володин объяснил, что это связано с итогами диалога депутатов с правительством, а также с мнениями граждан России.

Напомним, в рамках заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что опрометчивых решений по ограничениям на транспорте удастся избежать, а также призвал тщательно взвесить все риски.

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