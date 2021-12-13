Депутат Пискарев: введение закона о QR-кодах может не потребоваться при исправлении эпидситуации

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13 декабря 2021, 15:06 Источник: РИА Новости

QR-код, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев объяснил, при каких условиях не понадобится введение QR-кодов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции в общественных местах.

«Задача главная ведь не в том, чтобы людей ограничить. Это защитные меры против распространения опасной для жизни и здоровья инфекции. Только это»,- пояснил он.

Депутат отметил, что если эпидемиологическая ситуация будет исправляться, то введение защитных мер не потребуется.

Ранее сообщалось, что c 1 января 2022 года россияне смогут получить QR-код по количеству антител к коронавирусу.

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