Депутат Пискарев: введение закона о QR-кодах может не потребоваться при исправлении эпидситуации

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев объяснил, при каких условиях не понадобится введение QR-кодов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции в общественных местах.
«Задача главная ведь не в том, чтобы людей ограничить. Это защитные меры против распространения опасной для жизни и здоровья инфекции. Только это»,- пояснил он.
Депутат отметил, что если эпидемиологическая ситуация будет исправляться, то введение защитных мер не потребуется.
Ранее сообщалось, что c 1 января 2022 года россияне смогут получить QR-код по количеству антител к коронавирусу.
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