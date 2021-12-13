Голикова: сроки QR-кодов в зависимости от категории россиян будут отличаться

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13 декабря 2021, 12:34

QR-код, фото: Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, как россиянам получить сертификат переболевшего новой коронавирусной инфекцией, если они не сообщали о болезни в медучреждение. С 1 января 2022 года гражданам РФ будут выдавать QR-код по уровню антител.

«При совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел. Срок действия этого документа будет устанавливаться на год»,- пояснила она.

Голикова добавила, что люди, которые не вызывали врача и не сдавали ПЦР-тест, но знают о наличии антител к коронавирусу, будут сдавать анализы повторно. Им будет оформлен документ о перенесенном заболевании, но сроком действия полгода.

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