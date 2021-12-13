QR-коды будут выдавать переболевшим коронавирусом по уровню антител

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13 декабря 2021, 11:10 Источник: РИА Новости

QR-код, фото: Michael Bihlmayer via www.imago-/www.imago-images.de/Global Look Press

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что людям с положительными ПЦР-тестами будут выдавать QR-коды после проверки на антитела. Новые правила вступят в силу с 1 января 2022 года.

Голикова пояснила, что при выявлении антител к новой коронавирусной инфекции QR-код будут выдавать на полгода.

Также получить такой документ смогут люди, привившиеся зарубежными вакцинами, если тестирование выявит у них наличие необходимого количества антител, уточнила вице-премьер.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации против коронавируса на поездах дальнего сведения и самолетах планируют снять с рассмотрения.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой уточнил, что работа по законопроекту об использовании QR-кодов в общественных местах продолжается.

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