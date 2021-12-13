Мурашко заявил, что болезнь у зараженных штаммом COVID-19 «омикрон» чаще протекает с незначительными симптомами

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13 декабря 2021, 22:25 Источник: Россия 1

тесты на COVID-19, pixabay.com

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в понедельник, 13 декабря, что зараженные новым штаммом коронавируса "омикрон" россияне болеют либо с незначительными симптомами, либо бессимптомно.

Михаил Мурашко отметил, что среди зараженных новой мутацией COVID-19 есть люди, у которых уже имеется иммунитет к штамму. На этом фоне течение болезни происходит или без каких-либо признаков, либо с минимальными клиническими проявлениями.

"На сегодняшний день никакой угрозы жизни или утяжеления состояния мы не видим", – уточнил глава Минздрава и добавил, что пациенты со штаммом "омикрон" получают минимальную терапию.

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