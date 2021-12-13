Мурашко заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России стабилизировалась

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13 декабря 2021, 21:42 Источник: Россия 1

глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом нового типа в стране к настоящему моменту стабилизировалась и стала немного снижаться.

Михаил Мурашко в рамках беседы с журналистами в понедельник, 13 декабря, подчеркнул, что количество заболевших на территории России сейчас велико – одновременно болеют более 800 тысяч граждан. Глава ведомства, однако, заметил, что ситуация стабилизируется.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается в 56 регионах Российской Федерации, в пяти цифры сейчас растут.

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