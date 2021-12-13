Аргументы Недели Общество 13+

В России разработали план реагирования при распространении штамма коронавируса «омикрон»

, 16:11 Источник: РИА "Новости"

В России разработали план реагирования при распространении штамма коронавируса «омикрон»
анализ крови, pixabay.com

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила в понедельник, 13 декабря, что в стране разработан план реагирования при распространении COVID-19 и, в частности, штамма "омикрон".

Татьяна Голикова в рамках выступления в Госдуме отметила, что по поручению президента РФ был разработан дополнительный план реагирования в случае распространения варианта коронавируса нового типа "омикрон". К настоящему моменту он направлен на соответствующий доклад.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства, в рамках которого будет озвучен план по противодействию очередной мутации коронавирусной инфекции.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Глава МИД ФРГ: немецкий регулятор признал «Северный поток-2» не соответствующим нормам ЕС

Глава МИД ФРГ: немецкий регулятор признал «Северный поток-2» не соответствующим нормам ЕС

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок разъяснила свои слова о том, что запуск российского трубопровода «Северный поток-2» не может быть одобрен из-за несоответствия европейскому энергетического законодательству.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В мире

Экономика

Спорт

Общество

Общество

Общество