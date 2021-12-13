В России разработали план реагирования при распространении штамма коронавируса «омикрон»

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13 декабря 2021, 16:11 Источник: РИА "Новости"

анализ крови, pixabay.com

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила в понедельник, 13 декабря, что в стране разработан план реагирования при распространении COVID-19 и, в частности, штамма "омикрон".

Татьяна Голикова в рамках выступления в Госдуме отметила, что по поручению президента РФ был разработан дополнительный план реагирования в случае распространения варианта коронавируса нового типа "омикрон". К настоящему моменту он направлен на соответствующий доклад.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства, в рамках которого будет озвучен план по противодействию очередной мутации коронавирусной инфекции.

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