Голикова допустила рост заболеваемости COVID-19 в России после новогодних праздников

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что после новогодних каникул заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране может вырасти, поэтому регионы должны и дальше соблюдать ограничительные меры.
Татьяна Голикова отметила, что российские власти в настоящий момент ориентируют регионы на то, чтобы они не расслаблялись и не допускали распространения COVID-19, особенно в преддверии новогодних праздников, когда все хотят отдохнуть и поздравить родных и друзей.
Вице-премьер также заметила, что РФ не сможет закрыть все границы из-за больших трансграничных перетоков и поездок граждан в другие страны.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.