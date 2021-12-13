Голикова допустила рост заболеваемости COVID-19 в России после новогодних праздников

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13 декабря 2021, 16:01 Источник: ТАСС

вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что после новогодних каникул заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране может вырасти, поэтому регионы должны и дальше соблюдать ограничительные меры.

Татьяна Голикова отметила, что российские власти в настоящий момент ориентируют регионы на то, чтобы они не расслаблялись и не допускали распространения COVID-19, особенно в преддверии новогодних праздников, когда все хотят отдохнуть и поздравить родных и друзей.

Вице-премьер также заметила, что РФ не сможет закрыть все границы из-за больших трансграничных перетоков и поездок граждан в другие страны.

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