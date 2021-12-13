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Опубликованы кадры с места взрыва в Серпуховском женском монастыре

, 11:37

Опубликованы кадры с места взрыва в Серпуховском женском монастыре
машина скорой помощи, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Появились кадры с места взрыва в Серпуховском женском монастыре. 18-летний выпускник православной гимназии подорвал самодельное взрывное устройство около входа в учреждение.

На кадрах видно, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции, следователи и врачи скорой помощи. К монастырю направился прокурор Московской области.

Сейчас гимназия оцеплена. Источник в правоохранительных органах сообщил, что к 18-летнему подростку никого не пускают, его будут проверять саперы на наличие еще одного взрывного устройства. Официальной информации о том, что молодой человек жив или погиб, пока еще нет. Известно, что он получил тяжелое ранение и лежит у входа в учебное учреждение. По предварительным данным, юноша потерял много крови.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва на территории Серпуховского женского монастыря мог стать конфликт подозреваемого с другими воспитанниками православной гимназии. В результате происшествия пострадали восемь человек, среди них семь детей. 15-летнего подростка госпитализировали с рваными ранами обеих ног и ожогом бедра. 

По словам отца устроившего взрыв Владислава С., молодой человек якобы собирал петарды для празднования Нового года. 

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