Причиной взрыва в Серпуховском монастыре мог стать конфликт выпускника с другими воспитанниками

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13 декабря 2021, 10:47

фото с места происшествия, пресс-служба прокуратуры по МО

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что причиной взрыва на территории Серпуховского женского монастыря мог стать конфликт подозреваемого с другими воспитанниками православной гимназии.

«По предварительной информации, причиной стал конфликт, который когда-то был у выпускника этой гимназии с другими воспитанниками и учителями»,- высказал собеседник ТАСС.

Он отметил, что подрывом самодельного взрывного устройства юноша хотел отомстить за прежние обиды. В ходе следствия будет установлено, был ли конфликт на самом деле.

На место происшествия выехал прокурор Московской области, следователи и криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Телеграм-канал «Shot» пишет, что целью юноши были ученики. По словам отца Владислава С., молодой человек якобы собирал петарды для празднования Нового года.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство на территории Серпуховского женского монастыря подорвал выпускник православной гимназии. В результате происшествия пострадали восемь человек, среди них семь детей. 15-летнего подростка госпитализировали с рваными ранами обеих ног и ожогом бедра.

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