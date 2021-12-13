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МВД: взрыв в женском монастыре в Серпухове устроил 18-летний выпускник православной гимназии

, 10:28 Источник: ТАСС

МВД: взрыв в женском монастыре в Серпухове устроил 18-летний выпускник православной гимназии
машина скорой помощи, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Самодельное взрывное устройство на территории Серпуховского женского монастыря подорвал выпускник православной гимназии. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе МВД.

«Сегодня в 08.24 (мск) в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем города Серпухова вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и произвел ... подрыв»,- пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, молодой человек получил травму. Уточняется, что педагогический состав и учащиеся эвакуированы, на место происшествия вызвана бригада скорой помощи.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что при взрыве пострадали восемь человек, среди них семь детей. 15-летнего подростка госпитализировали с осколочным ранением ноги.

Телеграм-канал «Shot» пишет, что злоумышленник сидел на ступеньках с мачете, а после взрыва пытался заползти в монастырь.

Предполагаемое имя подозреваемого Владислав Струженков. Он выпустился из церковно-приходской школы в 2020 году. Прошел на территорию монастыря во время утренней детской молитвы.

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