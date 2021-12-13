Семь человек пострадали при взрыве на территории женского монастыря в Серпухове

Аргументы Недели → Происшествия 13+

13 декабря 2021, 09:52

полиция, фото: Ivan Makeev/ globallookpress.com

В понедельник, 13 декабря, на территории Серпуховского женского монастыря произошел взвыв. В результате происшествия пострадали семь человек.

Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что неизвестный мужчина произвел взрыв возле входа в православную гимназию на территории Серпуховского женского монастыря, повреждена дверь. По его словам, злоумышленник находится в больнице без сознания, также травмы получил проходивший мимо 15-летний подросток. По другим данным, нарушитель задержан.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в 08.00 мск в Серпухове на улице Октябрьской, д. 40 сработало самодельное взрывное устройство.

Информацию о нападении на учреждение подтвердила подмосковная прокуратура.

Ранее сообщалось, что 7 декабря в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадал один человек.

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