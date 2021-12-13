Депутат Олег Смолин: правительство не доплачивает российским пенсионерам в среднем по 90 тысяч рублей

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13 декабря 2021, 10:04 Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

Правительство России не доплачивает пенсионерам в среднем по 90 тысяч рублей. Как объяснил депутат Госдумы РФ от КПРФ Олег Смолин, это связано с тем, что индексация пенсий гораздо ниже реального уровня инфляции.

Парламентарий напомнил, что согласно закону, ежегодно пенсии должны индексироваться в соответствии с темпами инфляции. Смолин привёл данные: в 2015 году инфляция по официальным данным составляла 12,7%, и было принято специальное решение — неработающим пенсионерам индексировать пенсию только на 4% с 2016 года вместо 13%.

Согласно подсчётам, о которых рассказал депутат, при средней пенсии все эти годы пенсионерам не доплачивали 9%. В результате - недоплатили по 90 тысяч рублей.

Текст выступления Олега Смолина в Госдуме при рассмотрении законопроекта об отмене повышения пенсионного возраста опубликован на сайте Московского городского отделения КПРФ,- сообщает URA.RU.

С мнением депутата согласился первый замглавы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. По его словам, сейчас инфляция, по некоторым оценкам, 10%, а индексируют 5%.

В Министерстве труда и социальной защиты РФ по поручению президента России Владимира Путина подготовили предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров.

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