Минтруда РФ подготовило предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров

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7 декабря 2021, 17:52 Источник: РИА Новости

Антон Котяков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

В Министерстве труда и социальной защиты РФ по поручению президента России Владимира Путина подготовили предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров.

Глава Минтруда Антон Котяков во время "правительственного часа" в Госдуме напомнил, что в рамках бюджета предусмотрена индексация пенсий в 2022 году на 5,9%, но инфляция по итогам года будет выше этого показателя.

Как сказал Котяков, в рамках дополнительного поручения со стороны Владимира Путина о необходимости предоставления вариантов дополнительной компенсации высокой инфляции, в ведомстве подготовили свои предложения. Министр полагает, что в ближайшее время будут приняты соответствующие решения.

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