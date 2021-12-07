Минтруда РФ подготовило предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров
7 декабря 2021, 17:52Источник:
РИА Новости
В Министерстве труда и социальной защиты РФ по поручению президента России Владимира Путина подготовили предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров.
Глава Минтруда Антон Котяков во время "правительственного часа" в Госдуме напомнил, что в рамках бюджета предусмотрена индексация пенсий в 2022 году на 5,9%, но инфляция по итогам года будет выше этого показателя.
Как сказал Котяков, в рамках дополнительного поручения со стороны Владимира Путина о необходимости предоставления вариантов дополнительной компенсации высокой инфляции, в ведомстве подготовили свои предложения. Министр полагает, что в ближайшее время будут приняты соответствующие решения.
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