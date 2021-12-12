В Татарстане подростки снегом затушили Вечный огонь

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12 декабря 2021, 14:21 Источник: "Свободная пресса"

Вечный огонь, City News Moskva/globallook.com

В Набережных Челнах на территории мемориального комплекса «Родина-мать» двое подростков снегом забросали Вечный огонь. Прокуратура Татарстана начала проверку по факту происшедшего.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как подростки забрасывают Вечный огонь снегом и после этого убегают. Их личности установлены. На родителей составлены протоколы об административном правонарушении. Им вменяется неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

«Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также даст оценку работе органов системы профилактики»,- сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку по записи, выложенной в соцсетях, на которой молодые севастопольцы прикуривают от Вечного огня у памятника столетию окончания Гражданской войны (Карантинная бухта).

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