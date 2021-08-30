В Севастополе начали проверку по факту кощунственных действий у Вечного огня

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30 августа 2021, 18:53 Источник: Аргументы Недели - Крым

А получат они либо что прикурили от вечного огня, либо что ругались при этом матом и записали все на видео.



Следственный комитет начал проверку по фактам, изложенным в записи в соцсетях – молодые севастопольцы прикуривают от Вечного огня памятника столетию окончания Гражданской войны (Карантинная бухта).



Отсутствие спичек или зажигалки в итоге им может обойтись очень дорого.







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