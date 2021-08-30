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В Севастополе начали проверку по факту кощунственных действий у Вечного огня

, 18:53 Источник: Аргументы Недели - Крым

В Севастополе начали проверку по факту кощунственных действий у Вечного огня

А получат они либо что прикурили от вечного огня, либо что ругались при этом матом и записали все на видео.

Следственный комитет начал проверку по фактам, изложенным в записи в соцсетях – молодые севастопольцы прикуривают от Вечного огня памятника столетию окончания Гражданской войны (Карантинная бухта).

Отсутствие спичек или зажигалки в итоге им может обойтись очень дорого.


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