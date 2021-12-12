Метеоролог Позднякова пообещала москвичам температуру выше климатической нормы на следующей неделе

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12 декабря 2021, 13:39 Источник: RT

снег в Москве, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидает жителей и гостей столицы на следующей неделе. Температура воздуха в регионе начнет постепенно повышаться.

«Антициклон, который обеспечивал нас солнечной и морозной погодой, движется на восток. Давление в столичном регионе будет понижаться, а также увеличится облачность. В ночь на понедельник начнётся небольшой снежок. Завтра снега в Москве будет больше. Может выпасть от 2 до 4 см снега, и высота снежного покрова увеличится»,- поделилась она в беседе с RT.

Позднякова добавила, что с Атлантики будет приходить более тёплый воздух. По ее словам, в понедельник ночная температура будет в пределах минус 2 – минус 4 градусов, дневная чуть выше - от – 1 до – 3 градусов.

Метеоролог уточнила, что в ночь на вторник небольшой снежок ещё сохранится, а вот день будет без осадков, температура в течение суток в Москве составит от минус 1 до минус 3 градусов, а по области не ниже минус 6. Согласно прогнозу, в среду будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Эксперт рассказала, что в четверг в столицу придет ещё более тёплый воздух. Температура воздуха повыситься до оттепели и будет выше климатической нормы примерно на пять градусов, заключила Позднякова.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до понедельника из-за гололедицы.

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