Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве до понедельника

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11 декабря 2021, 14:54 Источник: Гидрометцентр

зима в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы. Соответствующая информация содержится в прогностической карте на сайте учреждения.

Объявленное ранее предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действовало до 11.00 воскресенья, 12 декабря,

Теперь предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в столичном регионе будет действовать до 11.00 понедельника, 13 декабря. Водителей просят быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

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