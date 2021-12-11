Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве до понедельника

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы. Соответствующая информация содержится в прогностической карте на сайте учреждения.
Объявленное ранее предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действовало до 11.00 воскресенья, 12 декабря,
Теперь предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в столичном регионе будет действовать до 11.00 понедельника, 13 декабря. Водителей просят быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.