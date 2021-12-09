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Тишковец пообещал москвичам «сибирские» морозы и высокое атмосферное давление в пятницу

, 12:24 Источник: РИА Новости

Тишковец пообещал москвичам «сибирские» морозы и высокое атмосферное давление в пятницу
Москва, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Московского региона о похолодании в пятницу, 10 декабря. По его словам, в столицу придут «сибирские» морозы и высокое атмосферное давление.

«Сегодняшние январские морозы - это только начало, а в пятницу нас ждут сибирские морозы. Они к нам идут, конечно, не из Сибири, а будут продуктом действия скандинавского антициклона»,- пояснил эксперт.

Тишковец уточнил, что температура в пятницу в Москве будет сопоставима с декабрьскими показателями в таких городах, как Новосибирск, Красноярск, Томск и Омск. Метеоролог добавил, что в ночь на 10 декабря в столице морозы усилятся до минус 16-18 градусов, в Подмосковье – до минус 15-20, до - 23 градусов на севере. Днем в лучшем случае будет минус 10-12, по области - минус 9-14, поделился он.

Согласно прогнозу, 10 декабря ожидается антициклон и небольшая облачность без осадков, ветер - северо-восточный и восточный, от 1 до 6 метров в секунду. Также в пятницу и субботу будет очень высокое атмосферное давление - 759 миллиметров ртутного столба - на 12-14 единиц выше нормы.

«В пятницу мы достигнем самого дна морозного колодца, окажемся в самом эпицентре арктического мешка холода. Такой температурный фон - аномально низкий для декабря и на 9 градусов холоднее, чем должно быть в это время года»,- продолжил Тишковец.

Специалист отметил, что в выходные станет теплее, осадков не будет, хотя облаков чуть-чуть прибавится. В субботу ночью минус 12-17, местами до - 20, днем минус 7-12. В воскресенье ночью минус 10-15, днем минус 1-6. Тишковец рассказал, что в понедельник погода вернется в рамки климатической нормы: ночью минус 5-10, днем ноль - минус 5.

«Оттепели не ожидается, несмотря на то, что температура повысится, поэтому сугробы будут без изменений … ближайшую пятидневку ждет антициклональная погода, осадков не будет, это сухая, преимущественно солнечная погода. Что называется, мороз и солнце; день чудесный»,- заключил он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил о понижении температуры воздуха в Московском регионе, начиная с 8 декабря.

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