В подмосковной Балашихе спасатели вытащили из реки Пехорки провалившегося под лед мужчину

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12 декабря 2021, 11:59 Источник: АГН "Москва"

река, фото: pixels.com

В подмосковной Балашихе спасатели вытащили провалившегося под лед на реке Пехорке мужчину. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщили в пресс-службе ГКУ «Мособлпожспас».

Инцидент произошел в пятницу, 10 декабря. Работники 201-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» спасли мужчину 1990 год рождения. По данным ведомства, пострадавший хотел сократить путь, пройдя по ледовой поверхности реки, но, добравшись до середины водоема, провалился.

«Обвязав мужчину 1990 года рождения спасательной веревкой, спасатель вытащил его на лед, и совместно с коллегами и неравнодушными прохожими работники противопожарно-спасательной службы вытащили молодого человека на берег и передали бригаде прибывших медиков»,- уточнил старший смены Сергей Белов.

Ранее сообщалось, что 4 декабря 27-летний мужчина провалился под лёд на реке Пехорке.

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