В подмосковной Балашихе мужчина провалился под лёд на реке Пехорке

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5 декабря 2021, 10:40 Источник: riamobalashiha.ru

лед, фото: pixels.com

Руководитель управления ЕДДС-112 городского округа Балашиха Василий Климовец сообщил, что в субботу 27-летний мужчина провалился под лёд на реке Пехорке. Инцидент произошло около 14.21 на улице Заречной напротив дома №31.

«В считанные минуты спасатели прибыли на место происшествия. Старший смены спасателей А. В. Попов передал информацию, что из воды был поднят мужчина 27 лет»,- пояснил он.

Климовец уточнил, что пострадавшего осмотрела бригада скорой помощи и доставила в Балашихинскую областную больницу. Он добавил, что человека спасли благодаря слаженным действиям операторов 112, оперативной дежурной смены ЕДДС, спасателей МБУ ЦГОЧС городского округа Балашиха и медиков.

Ранее сообщалось, что 17 ноября в Челябинской области, несмотря на предупреждения, рыбак вышел на лед и утонул.

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