В Челябинской области, несмотря на предупреждения, рыбак вышел на лед и утонул
17 ноября 2021, 07:47 Анна Семенова
Спасатели просят не торопиться на водоемы.
Крупные водоемы еще даже не закрылись льдом, и это видно невооруженным глазом. Несмотря на это, а также на многочисленные предупреждения спасателей и властей, что выходить на лед сейчас опасно, 62-летний рыбак поспешил на озеро Акакуль. И пошел не пешком, а на мотобуксировщике! На середине водоема мужчина ожидаемо провалился. Очевидец происшествия попытался помочь, схватив палку, но у него ничего не вышло, и он позвонил спасателям.
Поисковый отряд из Кыштыма смог подобраться к месту ЧП только на лодке, так как лед был слишком тонким. Уже бездыханное тело пенсионера находилось в 200 метрах от берега.
Специалисты еще раз напоминают: в ледяной воде смерть наступает за считанные минуты.
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