В России за все время выявили более 10 млн случаев СOVID-19

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12 декабря 2021, 11:44

медик, фото: Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 10 016 896 человек. Темп прироста по стране снизился до 0,30%.

«За последние сутки в России выявлено 29 929 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 132 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 31 391 человек»,- пояснили в ведомстве

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 2862, Московской области – 2040, Санкт-Петербурге – 2012, Краснодарском крае – 736 и Самарской области – 717.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах выразил мнение, что в ближайшие четыре года вряд ли получится победить пандемию коронавируса.

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