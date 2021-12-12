МВД РФ: жители Узбекистана и Таджикистана чаще других приезжали в Россию с целью трудоустройства в 2021 году

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12 декабря 2021, 09:56 Источник: RT

рабочие, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

СМИ обнародовали статистику Министерства внутренних дел России по количеству иностранных граждан, которые прибыли в страну в 2021 году для трудоустройства. Большинство людей приехали из Узбекистана и Таджикистана, сообщает RT.

Согласно данным МВД, в период с января по сентябрь 2021 года больше всего иностранных граждан с целью трудоустройства прибыли в РФ из Узбекистана - 3 054 180 человек, Таджикистана - 1 597 481, Киргизии - 623 465, Армении - 298 801 и Азербайджана - 185 752.

При этом в этот же период с деловыми целями больше всего человек приехали из Китая - 11 235, Узбекистана - 10 389, Германии - 10 320, Белоруссии - 10 167 и Казахстана - 9889 человек, а с целью обучения – из Узбекистана - 59 233 человека, Таджикистана - 58 964, Казахстана - 55 036, Туркмении - 34 955 и Египта - 32 473.

Также в качестве туристов Россию чаще всего посещали граждане Белоруссии - 30 526 человек, Германии - 16 369, Украины - 15 293, ОАЭ - 12 414 и Казахстана - 11 192.

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