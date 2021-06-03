Аналитики рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в Москве

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3 июня 2021, 08:27

рубли, ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Аналитики изучили базу вакансий и составили рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений работы в Москве. Результаты данного исследования к настоящему моменту поступили в распоряжение журналистов.

Одну из самых высоких зарплат в Москве (до 300 тысяч рублей в месяц) могут предложить заместителю руководителя сети салонов красоты. Кандидату на должность требуются высшее образование, а также стаж работы в крупных компаниях на аналогичной позиции не менее пяти лет.

Как сообщает RT, в Московской области ищут помощников по хозяйству в загородном доме. Таким работникам готовы предоставить зарплату до 280 тысяч рублей в месяц и проживание.

Дизайнер-консультант в столичном мебельном салоне может зарабатывать до 250 тысяч рублей ежемесячно. Аналогичную сумму предлагают Senior JavaScript Fullstack разработчику в стартапе.

В стоматологическую лабораторию в Москве приглашают техника-керамиста, который может получать до 250 тысяч рублей в месяц. От 200 тысяч рублей работодатели готовы платить операционному директору в транспортной компании.

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