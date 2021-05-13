Челябинцы назвали зарплату, которая сделает их счастливыми

Аргументы Недели → Общество

13 мая 2021, 08:30 Анна Семенова

Челябинцы хотят зарабатывать 170 тысяч в месяц. Фото: Дмитрий Куткин, Вечерний Челябинск

Исследователи портала Superjob.ru каждый год выясняют у россиян, какой месячный доход сделает их счастливыми. Оказалось, что с начала года стоимость счастья выросла больше, чем инфляция. Если потребительская корзина подорожала за первые 5 месяцев 2021 года на 2,8%, то денег среднестатистическому жителю страны сегодня нужно больше на 4,2%.

Мужчинам денег требуется больше, чем женщинам (192 тысячи рублей в месяц и 155 тысяч соответственно). Также запросы растут в зависимости от текущего дохода. Те, кто сегодня получает 30 тысяч в месяц, мечтает о зарплате в 123 тысячи, те, кто имеет сейчас от 80 тысяч в месяц, грезят о доходе в 240 тысяч.

Самые «жадные до денег» жители – в Москве. Они заявили, что будут счастливы только, если в кармане каждый месяц будет лежать 224 тысячи рублей. Меньше всего попросили у судьбы жители Оренбурга и Липецка. Здесь жителю нужно 136 и 132 тысячи в месяц соответственно.



Челябинцы назвали своей «счастливой» суммой 170 тысяч рублей в месяц. Надо сказать, что аппетиты наших земляков со временем уменьшаются. В 2018 году опрос на эту же тему показал, что южноуральцам требуется 176 тысяч в месяц. Уже через год сумма снизилась до 175 тысяч и держалась на этой планке до января 2021 года.

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