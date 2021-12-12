Режиссер Александр Сокуров попросил прекратить истерию вокруг его полемики с Владимиром Путиным на заседании СПЧ

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12 декабря 2021, 09:54 Источник: ТАСС

Александр Сокуров, Jury Kevin//globallook.com

Кинорежиссер Александр Сокуров заявил, что истерия, которую вызвала в СМИ его полемика с президентом Владимиром Путиным на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), абсолютно не допустима. Он надеется, что ему удастся обсудить с президентом тему Северного Кавказа в более спокойной обстановке.

Кинорежиссер назвал «абсолютно истерическим» освещение в прессе его выступления на заседании СПЧ 9 декабря и жесткий ответ президента. «Это абсолютно неподобающая серьезности этой темы истерия вокруг. Мне это не нравится. Я не хочу в этом принимать участия, это совсем не то, ради чего я в Совете состою»,- заявил Сокуров.

Кинорежиссер на заседании СПЧ заявил, что республики Северного Кавказа стали националистическими, а также предложил «отпустить»тех, кто не хочет жить с РФ. Владимир Путин с данной точкой зрения не согласился, а при попытке Сокурова защитить свои доводы, жестко оборвал его: «У нас с Вами же сейчас не дискуссия. У нас обмен мнениями. А то мы сейчас превратимся в какое-нибудь ток-шоу и будем друг друга перебивать не переставая».

После этого президент пригласил режиссера к себе, подчеркнув, что речь идет об «очень тонких вещах» и что он «с удовольствием подискутирует».

«Если будет конкретное предложение [о встрече с главой государства] - конечно. Мне очень интересно: есть, что обсудить»,- заявил режиссер. Сокуров добавил также, что ему было бы интересно услышать мнение Владимира Путина «за чашкой чая», а не в «напряженной атмосфере Совета, трансляции и так далее».

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