РЖД: с 12 декабря возобновляется движение поездов между Россией и Финляндией

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12 декабря 2021, 09:27 Источник: РЖД

Поезд "Аллегро", Zamir Usmanov/globallook.com

С воскресенья, 12 декабря, после длительного перерыва, связанного с пандемией COVID-19, возобновляется движение скоростных поездов между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Об этом сообщает РЖД.

Скоростные поезда «Аллегро» будут курсировать ежедневно, по два рейса утром и днем. Стоимость билета в одну сторону — от 6,5 тысячи рублей в эконом-классе и от 11 тысяч — в «бизнесе». Финская сторона, по сообщению компании VR, тоже начала продажи билетов в Россию.

РЖД предупреждают о том, что в поездах придется соблюдать все противоэпидемические меры.

«В поездах дальнего следования, курсирующих в российско-финляндском сообщении, для обеспечения безопасной перевозки пассажиров будут действовать противоэпидемические меры обоих государств. Перед посадкой в поезд пассажирам будет произведен замер температуры бесконтактным способом, а в течение всей поездки им будет необходимо использовать средства индивидуальной защиты»,- говорится в сообщении.

В компании отмечают также, что в соответствии с распоряжением Правительства РФ «О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию» проезд на данных поездах возможен только для граждан РФ и Финляндии.

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