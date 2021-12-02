РЖД на новогодние праздники назначат более 500 дополнительных поездов

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2 декабря 2021, 16:53 Источник: РЖД

Поезда, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

На период новогодних праздников «Российский железные дороги» назначат свыше 500 дополнительных поездов. Они будут курсировать с 24 декабря 2021 по 9 января 2022 года.

«Для удовлетворения спроса на поезда дальнего следования в период новогодних и рождественских каникул холдинг "РЖД" планирует назначить более 500 дополнительных поездов. Они будут курсировать в период с 24 декабря 2021 года по 9 января 2022 года по наиболее востребованным маршрутам, связывающим Москву, Санкт-Петербург и крупнейшие региональные центры»,- говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Дополнительные поезда отправятся из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Белгород, Старый Оскол, Пензу, Саранск, Казань, Чебоксары, Тольятти, Смоленск, Ижевск, Йошкар-Олу, Киров, Нижний Новгород, Архангельск, Котлас, Адлер, Балаково, Балашов, Астрахань, Самару, Уфу, Димитровград, Орск и другие города. Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы запланированы в Москву, Воронеж, Мурманск, Орел, Казань, Псков, Архангельск, Сортавалу и в горный парк «Рускеала».

Кроме того, в праздничные дни будут назначены специальные туристические маршруты — например «Лыжная стрела» направлением Ростов-на-Дону – Роза Хутор. В поезде можно будет бесплатно перевезти спортинвентарь и приобрести ски-пасс у проводника.

Для тех, кто мечтает посетить вотчину Деда Мороза в Великом Устюге, будет курсировать «Мороз-Экспресс» из Москвы.

Ранее в ноябре РЖД сообщали об отмене из-за падения спроса 40 пассажирских поездов.

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