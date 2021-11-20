РЖД из-за падения спроса отменят или сократят более 40 поездов

Дочка РЖД Федеральная пассажирская компания в связи с падением потребительского спроса отменяет или сокращает периодичность курсирования более 40 поездов по разным направлениям.
Закрываются продажи билетов, например, на поезд «Экспресс» Москва — Петербург, поезд «Белые ночи» Петербург — Вологда, поезд № 15 Москва — Волгоград, поезд № 35 Санкт-Петербург — Адлер.
При этом в компании отметили, что на всех направлениях, по которым изменена периодичность курсирования поездов, ходят альтернативные составы. «В случае необходимости и высокой востребованности, графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности», — сообщили в пресс-службе ФПК.
Ранее стало известно о планах отмены или переноса строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург, которая должна сократить время поездки между Москвой и Петербургом до 2 часов 15 минут.
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