РЖД из-за падения спроса отменят или сократят более 40 поездов

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20 ноября 2021, 22:21 Источник: РБК

Поезд РЖД, Nikolay Titov/globallook.com

Дочка РЖД Федеральная пассажирская компания в связи с падением потребительского спроса отменяет или сокращает периодичность курсирования более 40 поездов по разным направлениям.

Закрываются продажи билетов, например, на поезд «Экспресс» Москва — Петербург, поезд «Белые ночи» Петербург — Вологда, поезд № 15 Москва — Волгоград, поезд № 35 Санкт-Петербург — Адлер.

При этом в компании отметили, что на всех направлениях, по которым изменена периодичность курсирования поездов, ходят альтернативные составы. «В случае необходимости и высокой востребованности, графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности», — сообщили в пресс-службе ФПК.

Ранее стало известно о планах отмены или переноса строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург, которая должна сократить время поездки между Москвой и Петербургом до 2 часов 15 минут.

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