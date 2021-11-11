Источник: строительство высокоскоростной магистрали Москва - Петербург могут отложить или вообще отменить

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11 ноября 2021, 10:32 Источник: Коммерсантъ

фото: pixabay.com

В правительстве обсуждается возможность отказа от строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург или изменения сроков проекта. Вместо него предлагается построить выделенный грузовой ход между столицой и северной столицей.

ВСМ, стоимость которой оценивалась в 1,4–1,7 трлн руб., должна сократить время перемещения между Москвой и Петербургом до 2 часов 15 минут. Строительство магистрали планировалось завершить в 2027 году.

Четыре источника "Коммерсанта" узнали, что 27 октября на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова обсуждали финансовый план ОАО "РЖД" на 2022-2024 годы.

По итогам совещания принят протокол, в который включена рекомендация к РЖД "дополнительно проработать" ряд вопросов с учетом позиций вице-премьера Марата Хуснуллина, помощника президента Игоря Левитина и Министерства финансов. Проект по строительству ВСМ Москва - Петербург необходимо оценить "с учетом поручений президента РФ Владимира Путина, принимая во внимание перспективы развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна".

Перспективные мощности портов Северо-Запада существенно превосходят показатели, заложенные сейчас в концепциях развития железных дорог, участники рынка и аналитики полагают, что отдельный грузовой ход на Петербург не нужен. По мнению экспертов, грузопоток серьезно не вырастет, часть грузов с этого направления уже сняли при запуске "Сапсанов", а остальные оттянула на себя платная автотрасса М-11 "Нева".

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