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Путин рассказал, что в 90-е годы подрабатывал частным извозом

, 08:20

Путин рассказал, что в 90-е годы подрабатывал частным извозом
Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, что в 1990-е годы он был вынужден иногда подрабатывать частным извозом.

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было»,- поделился глава государства.

Также Путин поделился, что в середине 1990-х гг. в качестве советников, официальных сотрудников правительства РФ работали кадровые сотрудники ЦРУ США. Президент добавил, что в 2000-х гг. вычислил их.

Соответствующие высказывания появятся в фильме «Новейшая история», тизер которого опубликовал телеканал «Россия 24». Ведущий, говоря о тяжелой экономической ситуации в РФ в те годы, отметил, что многим квалифицированным специалистам с трудом удавалось зарабатывать на жизнь.

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