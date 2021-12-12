Депутат Бессараб сообщила об изменении налоговой системы и увеличении соцвыплат в 2022 году

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12 декабря 2021, 07:55 Источник: URA.RU

здание Госдумы, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в 2022 году россиян ждут изменения в экологической сфере, налоговой системе и цифровизации. По ее словам, увеличится часть социальных пособий и выплат.

«Ожидается множество законопроектов, улучшающих экологическую обстановку. Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса. Это очень удобно для самозанятых»,- пояснила она.

Депутат добавила, что в 2022 году планируется развивать цифровизацию, в частности, уже со следующего года внедряется беззаявительный порядок получения многих социальных выплат. Бессараб напомнила об увеличении МРОТ и прожиточного минимума на 8,6%, опережая инфляцию. Политик отметила, что это будет способствовать росту пособий по нетрудоспособности, пособий семьям с детьми.

Также вырастут материнский капитал и пенсионное обеспечение, уточнила она.

Ранее Минстрой по поручению президента РФ Владимира Путина разработал проект закона о создании специальной государственной информсистемы (ГИС). Юрист Мария Ярмуш объяснила, что ГИС создаётся для того, чтобы сдающие в аренду квартиры люди платили налоги.

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