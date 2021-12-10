Юрист Мария Ярмуш: ГИС создаётся для того, чтобы сдающие в аренду квартиры граждане платили налоги

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10 декабря 2021, 11:28

фото: pixabay.com

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала новость о том, что Минстрой РФ предложил штрафовать граждан за сдачу квартир в аренду в обход системы ГИС.

В пятницу "Коммерсантъ" написал о планах властей разобраться с рынком аренды жилья, с которого бюджет недополучает до 162 миллиардов рублей в год. Минстрой по поручению президента РФ Владимира Путина разработал проект закона о создании специальной государственной информсистемы (ГИС). Арендодатели должны будут регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест.

Юрист Мария Ярмуш пояснила, что такая база данных делается для того, чтобы граждане, которые получают доход от сдачи недвижимости в аренду, платили налоги, - передаёт RT.

Как отметила эксперт, в ГИС заинтересованы и потенциальные арендаторы, поскольку с помощью системы они могут проверить добросовестность арендодателей.

По словам адвоката, в зарубежных стран договоры о сдаче недвижимости регистрируются даже если заключаются менее чем на год. "Так устроено законодательство", — заключила Мария Ярмуш.

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