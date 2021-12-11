Столичным подросткам заплатят 15 тысяч рублей за участие в испытании вакцины «Спутник М»

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11 декабря 2021, 15:23 Источник: Интерфакс

Вакцина, Nikolay Gyngazov/globallook.com

Столичные подростки — участники исследования вакцины «Спутник М» смогут получить компенсацию в 15 тыс. рублей. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в ведомстве, всего в третьей фазе испытаний будет задействовано 3 тысячи добровольцев. Причем 600 из них получат не прививку, а плацебо. Все участники будут находиться под наблюдением врачей, а 500 человек, которые помимо стандартных анализов дополнительно сдадут кровь на антитела в первый, 28, 42, 90 и 180-й день вакцинации, получат за участие в исследовании 15 тысяч рублей. Такую же сумму выплатят подросткам, которым будет введено плацебо.

Министерство здравоохранения России сообщило о регистрации вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» 24 ноября. Прививать этим препаратом будут детей в возрасте от 12 до 17 лет.

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