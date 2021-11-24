В Минздраве рассказали о вакцине от COVID-19 для детей и подростков

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24 ноября 2021, 22:59

Aleksander Polyakov, globallookpress.com

Министерство здравоохранения России сообщило о регистрации 24 ноября вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник М". Прививать от ковида этим препаратом будут подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно для профилактики инфекции.

По данным Минздрава, проведенные необходимые клинические исследования показали высокую безопасность и эффективность для профилактики новой коронавирусной инфекции у подростков.

Вакцина "Спутник М" состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Регистрационное удостоверение вакцины против новой коронавирусной инфекции для подростков "Спутник M" действует пять лет.

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