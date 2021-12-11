Председатель Союза пассажиров России Янков поддержал законопроект Минтранса о правилах поведения в поезде
11 декабря 2021, 14:45
Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в рамках беседы с журналистами оценил информацию о том, что в стране предложили обязать в поездах уступать места у стола пассажирам с верхних полок.
Кирилл Янков отметил, что во взаимоотношениях людей не все можно регламентировать правовыми нормами – не последнюю роль играют традиции, воспитание и культура. По мнению специалиста, без этих факторов организовать проезд людей в одном купе весьма сложно.
Председатель Союза пассажиров России в беседе с RT заметил, что вреда от такого нововведения не будет. Янков, однако, выразил сожаление, что потребовались правила для того, чтобы люди уступали друг другу место.
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