Минтранс РФ планирует обязать пассажиров нижних полок поездов уступать попутчикам место у стола

Утром в субботу стало известно, что Министерство транспорта РФ планирует обязать пассажиров поездов, которые приобрели билет на нижние полки, уступать место у стола для попутчиков с верхних полков.
В тексте проекта говорится, что по требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, который едет на нижней полке, обязан предоставить место у столика для приема пищи человеку, который купил билет на верхнюю полку.
Подчеркивается, что на утренний и вечерний приемы пищи пассажирам верхних полок предлагается выделить не менее получаса, а на обед — не более одного часа.
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