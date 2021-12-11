Минтранс РФ планирует обязать пассажиров нижних полок поездов уступать попутчикам место у стола

Аргументы Недели → Общество 13+

11 декабря 2021, 08:29 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

купе, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Утром в субботу стало известно, что Министерство транспорта РФ планирует обязать пассажиров поездов, которые приобрели билет на нижние полки, уступать место у стола для попутчиков с верхних полков.

В тексте проекта говорится, что по требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, который едет на нижней полке, обязан предоставить место у столика для приема пищи человеку, который купил билет на верхнюю полку.

Подчеркивается, что на утренний и вечерний приемы пищи пассажирам верхних полок предлагается выделить не менее получаса, а на обед — не более одного часа.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости