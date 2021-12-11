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Правительство выделило почти 14 миллиардов рублей для выплат на детей от восьми до семнадцати лет

, 12:21 Источник: Правительство России

Правительство выделило почти 14 миллиардов рублей для выплат на детей от восьми до семнадцати лет
рубли, pixabay.com

Правительство Российской Федерации выделило почти 14 миллиардов рублей для выплат на детей от восьми до 17 лет. Соответствующую информацию предоставили в субботу, 11 декабря, в пресс-службе кабмина.

Вышеуказанные средства будут направлены для осуществления выплат на детей, которые растут в неполных семьях. Получать деньги могут и мамы, и папы, которые воспитывают сыновей и дочерей в одиночку. Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на одного ребенка, который составляет в среднем по стране около 5,5 тысячи рублей в месяц.

Отметим, что в июне текущего года на вышеуказанные цели из резервного фонда было направлено 36,2 миллиарда рублей.

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