Правительство выделило почти 14 миллиардов рублей для выплат на детей от восьми до семнадцати лет

Правительство Российской Федерации выделило почти 14 миллиардов рублей для выплат на детей от восьми до 17 лет. Соответствующую информацию предоставили в субботу, 11 декабря, в пресс-службе кабмина.
Вышеуказанные средства будут направлены для осуществления выплат на детей, которые растут в неполных семьях. Получать деньги могут и мамы, и папы, которые воспитывают сыновей и дочерей в одиночку. Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на одного ребенка, который составляет в среднем по стране около 5,5 тысячи рублей в месяц.
Отметим, что в июне текущего года на вышеуказанные цели из резервного фонда было направлено 36,2 миллиарда рублей.
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