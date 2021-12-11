Правительство выделило почти 14 миллиардов рублей для выплат на детей от восьми до семнадцати лет

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11 декабря 2021, 12:21 Источник: Правительство России

рубли, pixabay.com

Правительство Российской Федерации выделило почти 14 миллиардов рублей для выплат на детей от восьми до 17 лет. Соответствующую информацию предоставили в субботу, 11 декабря, в пресс-службе кабмина.

Вышеуказанные средства будут направлены для осуществления выплат на детей, которые растут в неполных семьях. Получать деньги могут и мамы, и папы, которые воспитывают сыновей и дочерей в одиночку. Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на одного ребенка, который составляет в среднем по стране около 5,5 тысячи рублей в месяц.

Отметим, что в июне текущего года на вышеуказанные цели из резервного фонда было направлено 36,2 миллиарда рублей.

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