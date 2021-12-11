В России за сутки скончался 1 171 пациент с коронавирусом нового типа

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11 декабря 2021, 12:02

скорая помощь, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За прошедшие 24 часа в России скончались 1 171 пациент с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, в Москве за минувшие сутки скончались 86 пациентов с коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге – 61, в Московской области – 53. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в России стали 288 351 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что в РФ зарегистрировали 30 288 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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