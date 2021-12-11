В России зарегистрировали 30 288 новых случаев заражения коронавирусом

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11 декабря 2021, 11:44

тесты на COVID-19, pixabay.com

За минувшие сутки в России зарегистрировали 30 288 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 2 408 (8,0%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии коронавируса нового типа в стране зарегистрировали 9 986 967 случаев заражения.

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