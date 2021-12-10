Премьер-министр Латвии Кариньш не сумел четко высказать свою мысль

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10 декабря 2021, 15:40 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

И смех, и грех с иностранно-латышскими правителями Латвии. Иногда первые люди государства не могут в своих публичных выступлениях правильно высказать мысль на государственном языке.

Латвийцы еще прекрасно помнят, как на Пасху, в период локдауна, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал жителей страны «не посещать гостей, а находиться дома и показывать друг другу яйца».

И вот новый «перл»: говоря публично о смертях от коронавируса, премьер-министр Латвии сказал, что смерть каждого жителя – это трагедия, но он сформулировал фразу так неуклюже, что она имела иное значение:

«Мать, дедушка, бабушка, брат, сестра, коллега, друг, родственник, сосед – жизнь каждого человека в нашей стране – трагедия! И мы должны работать сплотившись, чтобы предотвратить эти трагедии», - заявил г-н Кариньш.

Понятно, что латвийцы не смогли не заметить такое обращение:

«Американский, латышский язык!»

«Да ну! Кариньш не оговорился, а сказал то, что хотел! Благодаря ему народ Латвии мрет! Он же больницы позакрывал! Готовит место для американцев!»

«Трагедия… Трагедия – иметь такое правительство, которое ворует деньги, думает о себе! Вот это трагедия!»

«Кариньш и его банда! Пошли вон с латышской земли!»

«Жить в стране дураков и с ворами у власти – трагедия!»

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