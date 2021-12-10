Пьяного дебошира на борту самолета привязали скотчем к креслу после того, как он разбил стекло иллюминатора

На борту самолета российской авиакомпании Nordwind пьяный дебошир разбил стекло иллюминатора. Членам экипажа и остальным пассажирам пришлось привязать мужчину к сидению скотчем, чтобы он успокоился.
На опубликованных кадрах видно, как нарушитель сидит, привязанный скотчем к своему крессу в салоне самолета, рядом виднеется иллюминатор в трещинах. Отмечается, что мужчина повредил внутреннее стекло – пластиковый слой, поэтому разгерметизации воздушного судна не произошло.
До того, как дебошира «обезвредили», он громко возмущался и обзывал сидящих рядом пассажиров. Однако, когда мужчине предложили успокоиться «по-хорошему», он взбесился и разбил стекло иллюминатора.
В свою очередь, пользователи, комментирующие ролик, предложили авиакомпании «добавить нарушителя в черный список» и «начать применять шокеры на борту, чтобы обезопасить других пассажиров».
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