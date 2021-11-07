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Пассажира «Аэрофлота» сняли с рейса за попытку разбить иллюминатор

, 22:51 Источник: РБК

Пассажира «Аэрофлота» сняли с рейса за попытку разбить иллюминатор
Самолет, Zamir Usmanov/globallook.com

В Шереметьево сегодня сняли с рейса «Аэрофлота» пьяного пассажира, который устроил дебош на борту и попытался разбить иллюминатор. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«Сегодня вечером в ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево поступило сообщение, что на борт самолета, выполнявшего рейс из Стокгольма в Москву, требуется наряд полиции. Один из пассажиров будучи в состоянии алкогольного опьянения во время рулежки начал вести себя неадекватно: кричал, пытался повредить кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив себе руку», — говорится в сообщении.

Нарушитель — 41-летний житель Белгорода — доставлен в дежурную часть. В отношении него составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство». По ней предусматривается наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

Ранее сообщалось о пьяном дебоше пассажира рейса Москва — Санкт-Петербург. 

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