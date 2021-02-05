Российские фигуристы не успели на пересадку в аэропорту Москвы из-за дебошира
5 февраля 2021, 17:00[ «Аргументы Недели» ]
Российские фигуристы в Москве не успели сесть на рейс до Санкт-Петербурга. Спортсмены летели с пересадкой из Красноярска после участия в юниорском чемпионате России.
Мужчина закрылся в туалете самолета, отказывался выходить, мотивируя это тем, что иначе его убьют. Он требовал взлета, прося бортпроводников "не брать грех на душу". Своими силами экипаж с дебоширом не справился, пришлось вызывать сотрудников полиции. Буйного пассажира сняли с рейса, но самолет вылетел почти на два часа позже. Фигуристы и фигуристки вынуждены были улетать более поздним рейсом. Спортсмены окажутся дома примерно на пять часов позже.
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