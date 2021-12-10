В Петербурге подозреваемый в торговле QR-кодами боец MMA Тухтаев сбежал из полиции

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10 декабря 2021, 13:24 Источник: 47news.ru

полиция, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает подозреваемого в торговле поддельными QR-кодами и миграционными документами бойца ММА из Узбекистана Бунеда Тухтаева. Спортсмен сбежал из отдела после задержания.

8 декабря на улице Якорной в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга два оперативника центра «Э» задержали Тухтаева. После того, как 28-летнего бойца посадили в служебную машину, он напал на одного из сотрудников и попытался скрыться, но его успели поймать и доставить в 52 отдел полиции.

Сегодня спортсмена должны были передать следственному комитету для возбуждения уголовного дела, но около 11.00 появилась информация о его побеге.

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