В Петербурге подозреваемый в торговле QR-кодами боец MMA Тухтаев сбежал из полиции

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает подозреваемого в торговле поддельными QR-кодами и миграционными документами бойца ММА из Узбекистана Бунеда Тухтаева. Спортсмен сбежал из отдела после задержания.
8 декабря на улице Якорной в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга два оперативника центра «Э» задержали Тухтаева. После того, как 28-летнего бойца посадили в служебную машину, он напал на одного из сотрудников и попытался скрыться, но его успели поймать и доставить в 52 отдел полиции.
Сегодня спортсмена должны были передать следственному комитету для возбуждения уголовного дела, но около 11.00 появилась информация о его побеге.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Акмал Хожиев убил в США врача из-за спора о вакцинации.
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