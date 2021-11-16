Российский боец смешанных единоборств убил в США врача из-за спора о вакцинации

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16 ноября 2021, 15:15 Источник: "Интерфакс"

Октагон MMF, David Tanecek/globallook.com

В США по подозрению в убийстве врача арестован российский боец смешанных единоборств Акмал Хожиев. Об этом сообщает Pacific News Center.

Как установило следствие, конфликт мужчин произошел на почве разногласий по вопросу вакцинации. Доктор — приятель Хожиева — настаивал на том, что она необходима. Боец с ним категорически не соглашался. В конце концов, спор перешел к действиям.

Как пишут СМИ, боец набросился на приятеля со спины, повалил на пол и стал душить. Врачу в какой-то момент удалось освободиться, но Хожиев нагнал его и ударил ножом. События происходили в дома Хожиева, на глазах матери и сестры спортсмена. Они и вызвали полицию. Боец сразу признался в убийстве.

На счету 27-летнего Хожиева в смешанных единоборствах в профессиональных боях четыре поединка, в которых он одержал три победы.

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